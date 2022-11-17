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Ekonomi İspanyollar duyurdu: Türkiye, Mısır, BAE ve Yunanistan'ı geride bıraktı
Ekonomi

İspanyollar duyurdu: Türkiye, Mısır, BAE ve Yunanistan'ı geride bıraktı

İspanyol uluslararası araştırma şirketi Forward Keys, 2022’in en popüler 3 destinasyondan birinin Türkiye olduğunu duyurdu. Türkiye turizm açısından en çok rağbet gören ülkeler arasında Mısır, BAE ve Yunanistan'ı geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:43:00 -
İspanyollar duyurdu: Türkiye, Mısır, BAE ve Yunanistan'ı geride bıraktı

Uluslararası araştırma şirketi Forward Keys, bu yıl turistler arasında en popüler destinasyonları açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, uluslararası araştırma şirketi Forward Keys’in analiz uzmanları 2022’in en popüler destinasyonlarını seçti. Listenin, en çok ziyaret edilen ülkelerden ziyade pandemi sonrası iyileşme oranları en iyi olan destinasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti ilk sırada!

Açıklamada, “Uzmanlar, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki uçak bileti satış bilgileri temelinde 2022’in ön sonuçlarını 2019’daki rakamlarla karşılaştırdı” ifadesine yer verildi.

Turist sayısındaki artış açısından lider, 2019’a göre yüzde 5 daha fazla turist kabul eden Dominik Cumhuriyeti oldu. İlk 10’da sırasıyla Türkiye, Kosta Rika, Jamaika, Pakistan, Bangladeş, Yunanistan, Mısır, Portekiz ve BAE yer aldı.

Şehirlere gelince en iyi sonucu Antalya ve Meksika’daki San Jose del Cabo ve Puerto Vallarta sergiledi.

Ayrıca plajlara olan ilginin önemli ölçüde arttığı ifade edildi. İş seyahati ve şehir turizmi ise tam tersine pandemi öncesi seviyelerin oldukça gerisinde kaldı. Forward Keys’in raporunda, “Uluslararası seyahatlerin toparlanmasındaki ana itici güçler, Covid kısıtlamalarının kaldırılması ve bastırılmış talep etkisi oldu. Dubai’deki Dünya Fuarı veya Katar’daki Dünya Kupası gibi büyük küresel etkinlikler de yardımcı oluyor” yorumuna yer verildi.

Turizm Ajansı

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