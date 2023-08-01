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Spor İspanyollar beklenen haberi duyurdu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu
Spor

İspanyollar beklenen haberi duyurdu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 17:01:00 -
İspanyollar beklenen haberi duyurdu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu

Geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili İspanyol basınından haber geldi...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu.

As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Ameliyatsız 3 denmişti

Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Resmi açıklama yapılmadı

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.

Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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Kaynak: Haber 7

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