İspanyollar beklenen haberi duyurdu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu
Geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili İspanyol basınından haber geldi...
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu.
As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.
Ameliyatsız 3 denmişti
Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.
Resmi açıklama yapılmadı
İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.
Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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Kaynak: Haber 7