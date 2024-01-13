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Aktüel İspanyol turist hayatını kaybetti! Yenikapı Metrosu’nda kan donduran olay
Aktüel

İspanyol turist hayatını kaybetti! Yenikapı Metrosu’nda kan donduran olay

Yeniakit Publisher
2024-01-13 15:50:00 -

Yenikapı Metro İstasyonu’nda 22 yaşındaki İspanyol turist kendini raylara attı.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Yenikapı Metro İstasyonu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılarak, seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü.

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