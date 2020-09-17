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Aktüel İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı
Aktüel

İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:45:31 -
İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı

ROMA (AA) - İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait geminin Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden bir bölümü, gemi Palermo kenti açıklarında beklerken karaya çıkmak için denize atladı.

İtalyan basınına göre, 8-10 Eylül’de Orta Akdeniz’de üç kurtarma operasyonunda 275 düzensiz göçmeni kurtaran Open Arms gemisi, dün İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının izniyle Sicilya’nın Palermo limanının birkaç yüz metre açığına kadar geldi.

Palermo limanına giriş iznini henüz alamayan ve açıkta bekleyen İspanyol STK gemisindeki 76 göçmen, bu sabah denize atlayarak karaya ulaşmaya çalıştı.

Denize atlayan göçmenlere, İtalyan polis helikopteri ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Göçmenler yeniden gemiye taşındı.

Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps da Twitter hesabından göçmenlerin denize atladığı anları paylaştı.

Camps, kurtardıkları göçmenleri alması için yaptıkları çağrıların Malta tarafından sürekli reddedildiğini de belirtti.

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