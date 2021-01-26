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Sağlık İspanyol şirket duyurdu! Koronavirüs aşısından sonra bir müjde daha
Sağlık

İspanyol şirket duyurdu! Koronavirüs aşısından sonra bir müjde daha

İspanyol ilaç şirketi PharmaMar, ünlü bilim dergisi Science'de yayınladığı bir makalede ciğerlerdeki koronavirüsü yüzde 99 oranında azaltan Plitidepsin isimli ilacın müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:27:00 -
İspanyol şirket duyurdu! Koronavirüs aşısından sonra bir müjde daha

2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüse karşı şirketler aşı ve ilaç bulmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi.Birçok ülkede aşı geliştirilirken İspanya'dan bugün gelen bir açıklama tıp dünyasında heyecan yarattı. İspanya merkezli PharmaMar isimli şirketin geliştirdiği Plitidepsin ilacı ile ilgili bir makale Science dergisinde yayınlandı.

Hayvanlar üzerinden denenmeye başlandı

Prestijli dergide yayınlanan makalede bu ilacın koronavirüse karşı etkili olduğu sonucuna varıldı. Bu haberin yayılması ile birlikte PharmaMar'ın hisseleri yüzde 13 artarak 98.5 euroya fırladı.Science dergisinde yayınlanan makalede New York, San Francisco ve Paris'te görevli bilim insanlarından oluşan ekiplerin çalışmaları gözler önüne serilirken, ilacın hayvanlar üzerinde denendiği belirtildi. İlacın ciğerlerdeki virüs oranını yüzde 99 oranında azalttığı belirtildi.

"İnsanlar tolore edebilir"

"PharmaMar, "Plitidepsin ile ilgili yaptığımız klinik denemelerin ilk sonuçlarının pozitif olduğunu görüyoruz ve verilerimize inanıyoruz. Bu sonuçlar Plitidepsin'in koronavirüs tedavisindeki etkisinin klinik olarak daha çok test edilmesinin gerekliliğini gözler önüne seriyor" açıklamasını yaptı.Halihazırda bazı pazarlarda tümörleri tedavi etmek için kullanılan ilaç koronavirüs ile ilgili bir proteini engelleme özelliği gösteriyor. İlacın toksiklik oranının yüksek olduğunu vurgulayan şirket, "Koronavirüs denemelerinde kullanılan dozlar insanların tolere edebileceği seviyede" bilgisini verdi.PharmaMar, üçüncü faz denemeler için bazı denetleyici kurumlarla irtibat halinde olduklarını duyurdu.

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