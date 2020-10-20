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Aktüel İspanyol gençler terör örgütü ETA'yı çok az biliyor
Aktüel

İspanyol gençler terör örgütü ETA'yı çok az biliyor

Bir ankete katılan İspanyolların yüzde 20'si, 9 yıl önce silah bırakan ETA'yı halen aktif sandığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:57:59 -
İspanyol gençler terör örgütü ETA'yı çok az biliyor

MADRİD (AA) - İspanya'da gençlerin, ülke tarihindeki en kanlı terör örgütü olarak bilinen ve 9 yıl önce kendisini feshederek silahlı eylemlerini sonlandıran ETA hakkında çok az bilgisi olduğu ortaya çıktı.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 43 yıl boyunca terör eylemleri yapan ve 900'e yakın kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA'nın 20 Ekim 2011'de kendisini feshederek silah bırakmasının üzerinden 9 yıl geçti.

İspanya'da yayımlanan bir anket, özellikle gençlerin ETA hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu gösterdi.

GAD3 adlı şirketin yayımladığı ankette, İspanyolların yüzde 20'sinin ETA'yı halen aktif sandığı belirtildi.

Terör örgütünün 1997 yılında öldürdüğü ve İspanya'da sembolleşen bir isim olan politikacı Miguel Angel Blanco'nun da kim olduğunu İspanyol gençlerin yüzde 60'ı bilmezken, ankete katılanların yarısından fazlası 1987 yılında Barcelona'da bir süpermarkete yapılan ve 21 kişinin ölümüne neden olan ETA'nın en büyük terör saldırısı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Anket sonucunda ayrıca, 34 yaş altındaki İspanyol gençlerin yüzde 95'inin ETA'nın İspanya'ya verdiği zarar hakkında net bilgisi olmadığı vurgulandı.

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