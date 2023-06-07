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Gündem İspanyol basını böyle gördü! Maduro sonunda Müslüman mı oldu?
Gündem

İspanyol basını böyle gördü! Maduro sonunda Müslüman mı oldu?

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:52:00 - 2023-06-07 15:01:12

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ettiği dua sırasında ellerini semaya kaldırması İspanya'da gündem oldu ve "Maduro sonunda Müslüman mı oldu?" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Söz konusu törene katılan isimlerden biri de en ön sırada oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olmuştu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine tekrar seçilmesi vesilesiyle düzenlenen törende Maduro'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ettiği dua sırasında ellerini semaya kaldırması dikkat çeken bir detay olmuştu.

İSPANYOL BASINI O OLAYA ATIF YAPTI: BELKİ BİR GÜN İSLAM'A GEÇMEYİ KABUL EDEBİLİRİM

Maduro'nun dua esnasında ellerini açması dış basında da yer aldı. Söz konusu detayı haberleştiren İspanyol basını "Maduro sonunda Müslüman mı oldu yoksa Erdoğan'ın töreninde bir tür nezaket tavrı mıydı?" ifadelerini kullandı. İspanya'da yayın yapan Infobae isimli yayın organının haberinde 2018 yılında gerçekleşen bir olaya atıf yapıldı. Hatırlanacağı üzere dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan "Diriliş Ertuğrul" adlı Türk televizyon dizisinin Venezuela'da uyandırdığı hayranlık hakkında Venezuelalılarla özel bir görüşme yapmıştı. Maduro bu görüşmede ayağa kalkmış ve bu dizinin gerçek İslam'ı öğrettiğini ve bu dizi sayesinde belki bir gün İslam'a geçmeyi kabul edeceğini söylemişti.


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