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Aktüel İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Lopez: "Eşimin bile haberi yoktu"
Aktüel

İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Lopez: "Eşimin bile haberi yoktu"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:25:23 -
İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Lopez: "Eşimin bile haberi yoktu"

MADRİD (AA) - Venezuela'dan gizlice çıkarak 25 Ekim'de İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, kaçışına hangi ülkelerin yardım ettiğini açıklamak istemedi.

Madrid'de basın toplantısı düzenleyen Lopez, "Venezuela'dan çıkışımla ilgili detay vermek istemiyorum. Çünkü benim durumunda olup gerektiğinde ülkeden aynı yöntemle çıkmak isteyenlere engel olmak istemiyorum." dedi.

Madrid'e tarifeli uçakla geldiğini ve gelişinin gizli tutulmasının tamamen kendi arzusu olduğunu anlatan Lopez, "Yolculuğum Kolombiya veya başka bir ülke üzerinden olabilir. Bunun bilgisini vermeyeceğim. Venezuela'dan çıkışıma ilgili kimseyle müzakere yapmadım. Bunu kendim planladım. Eşimin bile haberi yoktu. Sadece bana yardım edenler biliyordu." diye konuştu.

Lopez, "diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı verdikleri mücadeleye Juan Guaido'nun başkanlık ettiğini ancak takım çalışması yürüttüklerini vurguladı.

İspanya'da bulunacağı süre zarfında Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülkelere seyahat ederek mücadelelerine destek arayacaklarını belirten muhalif lider, "Ben, diktatöre karşı çalışmak için yurt dışına çıktım. Venezuela'da özgürlük, demokrasi, insan hakları ve en önemlisi olan diktatörden kurtulmak için uzlaşma, birlik çok önemli. Bolivya'daki özgür seçimlerin aynısını Venezuela için istiyoruz. Maduro'yu diktatör olarak görmeyen demokrasi görüşünü gözden geçirsin." ifadelerin kullandı.

"ABD'nin, seçim sonucuna bakılmaksızın Venezuela'daki davamıza desteğinin iki taraflı (Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak) devam edeceğini umuyoruz." diyen Lopez, bu ülkenin şimdiye kadar kendilerine verdiği desteğe minnettar olduklarını söyledi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, aynı zamanda genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki merkez binasında Leopoldo Lopez'i kabul etti.

Sanchez'in Başbakanlık konutu yerine PSOE binasında Lopez ile görüşmeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Lopez, Sanchez ile görüşmesinde, "sahte seçim" olarak tanımladığı Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerini İspanya'nın tanımamasını istediğini kaydetti.

- Lopez'in İspanya'ya geliş süreci

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin lideri olarak görülen Lopez, hakkındaki ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan 2019'daki darbe girişimine katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, askeri kalkışmanın başarısız olmasının ardından önce Caracas'taki Şili Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Yaklaşık 18 ay İspanya Büyükelçiliği'nde kalan Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak, son 1,5 yıldır ailesinin sığındığı İspanya'nın başkenti Madrid'e gelmişti.

Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.



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