İspanya'dan Türkiye açıklaması! Patriot tehdidi derken bakın ne yaptılar İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle silah ambargosu uygulayacaklarını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılabilecek silahların satışını askıya alacaklarını belirtti. Bakanlığın açıklamasında, “İspanya, Avrupa Birliği partnerleriyle koordinasyon içinde, Suriye’deki operasyonda kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için yeni lisans vermeyecek” dendi. Açıklamada ayrıca İspanya’nın Türkiye’deki askeri varlığının, bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etme amaçlı NATO operasyonunun bir parçası olduğu kaydedildi. Daha önce İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de bulunan İspanya’ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin geleceğinin NATO’ya bağlı olduğunu açıklamıştı.

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