  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler Türkiye'den o kritik silahı aldı! Dev satış

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

İşgalci Siyonistler yine yaptı yapacağını! Bu kadının tek suçu Mescid-i Aksa'ya girmek

CHP ile ilgili o iddia Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Şok gelişmeyi duyurdu! Pazartesi günü bu olacak

Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat
Dünya İspanya'dan AB'ye Gazze çağrısı
Dünya

İspanya'dan AB'ye Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 19:59:00 - 2023-10-13 20:04:09
İspanya'dan AB'ye Gazze çağrısı

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliğini (AB) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "katliam" yaşanmaması için İsrail'e "planlarını durdurmasını talep etmeye" çağırdı.

Diaz, X'te yaptığı paylaşımda devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşananları "uluslararası toplumun görmezden gelemeyeceğini" ifade eden Diaz, "Avrupa Birliği (AB), İsrail'in katliama neden olan planlarını durdurmasını talep etmeli." değerlendirmesine yer verdi.

Diaz ayrıca, ülkesinin ve AB'nin "barış için acilen harekete geçmesi gerektiğini" kaydetti. Daha önce de AB Komisyonunun Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını dondurma kararını, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle eleştiren Diaz, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." demişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında
İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

Gündem

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti
İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti

Dünya

İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti

İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi
İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi

Yerel

İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi

İsrail askerleriyle ilgili kan donduran iddia! Sonunda bu alçaklığı da yaptılar
İsrail askerleriyle ilgili kan donduran iddia! Sonunda bu alçaklığı da yaptılar

Dünya

İsrail askerleriyle ilgili kan donduran iddia! Sonunda bu alçaklığı da yaptılar

Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'
Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'

Dünya

Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'

İsrail-Hamas savaşı sürerken Mete Yarar kritik Türkiye detayını paylaştı! Sadece biz kaldık
İsrail-Hamas savaşı sürerken Mete Yarar kritik Türkiye detayını paylaştı! Sadece biz kaldık

Gündem

İsrail-Hamas savaşı sürerken Mete Yarar kritik Türkiye detayını paylaştı! Sadece biz kaldık

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!
ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

Dünya

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler
Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

Dünya

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın
İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

Ekonomi

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu
İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Dünya

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23