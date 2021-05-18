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Dünya İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İspanya'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artışla 79 bin 502'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 20:38:00 -
İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 988 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği (Castilla La Mancha bölgesi hariç) Kovid-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının 147'ye kadar gerilediği ve bunun son iki ayın en düşüğü olduğu bildirildi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 70 artışla toplam can kaybı 79 bin 502'ye, vaka sayısı da 3 milyon 619 bin 848'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 6 bin 568 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1774'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 37 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 15,2'si aşılama sürecini tamamladı.

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