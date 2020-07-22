İspanya'da son 24 saatte 730, Portekiz'de 252 Kovid-19 vakası tespit edildi

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 730 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde dün 529 olan yeni vaka sayısının bugün 730'a çıktığı ve salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısının 267 bin 551'e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun Aragon (309), Navarra (132), Madrid (70) ve Katalonya (58) özerk yönetimlerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan ölenlerin sayısını son 24 saatte 2 artışla 28 bin 426 olarak güncelledi.

Açıklanan verilerin ardından İspanyol basını, ülkede Kovid-19'dan dolayı yaklaşık üç ay süren olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığına dikkati çekti.

Mevcut durumda İspanya'nın 200'den fazla noktasında salgının aktif olduğu ve yeni vakalardaki haftalık artış oranının yüzde 400'ü bulduğu vurgulandı.

- Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1702'ye çıktığını duyurdu.

Son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 252 olduğu, bunun yüzde 85'inin başkent Lizbon ve çevresinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 49 bin 150'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 33 bin 999 olarak açıklandı.



