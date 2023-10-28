İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı

İspanya Katolik Kilisesi'nde küçüklere yönelik cinsel istismara ilişkin resmi soruşturma, El Pais gazetesi tarafınca 2018 senesinde başlatılan ve o tarihten bu yana iddia edilen binden fazla istismar vakasına ilişkin bir veri tabanı oluşturan bir soruşturmanın peşinden başlatılmıştı. Konuyla ilgili ilk rapor 2021 senesinde yayımlanmıştı.

İspanya'da hükümet düzeyinde hak ihlallerini takip eden Ombudsmanlık görevinde bulunan Angel Gabilondo, Kilise'yi istismarları örtbas etme girişimleri sebebiyle eleştirdi. Gabilondo, "Olanlar bu sessizlik yüzünden mümkün oldu" dedi.

İspanya Kongresi tarafınca geçen yıl sipariş edilen 700 sayfalık rapor, komisyonun 800 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir anketin sonucunu ortaya koyuyor.

Buna göre ülkedeki erişkin nüfusun yüzde 0.6'sı, yani ortalama 39 milyon kişi, çocukken din adamları tarafınca cinsel istismara uğradığını söyledi.

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Raporda ayrıca, istismara maruz kalan 487'den fazla kişinin ifadelerine de yer verildi.

MAĞDURLARA TAZMİNAT SAĞLAMAK İÇİN DEVLET FONU ÖNERİSİ

Rakamların ihtiyatla ele alınması gerektiğini söyleyen Gabilondo, "İntihar eden [ölen] insanlar var... hayatlarını asla bir araya getiremeyen insanlar var. Yıllardır şu ya da bu şekilde haksız bir sessizlikle örtülü kalan acı ve yalnızlık durumuna bir yanıt vermek gerekiyor" dedi.

Ombudsman, istismar mağdurlarına tazminat sağlamak için bir devlet fonu oluşturulmasını önerdi.

Sanchez: Herkesin senelerdir bildiği fakat kimsenin konuşmadığı bir gerçek ortaya çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez raporun bulgularının ülke demokrasisi açısından bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Sanchez, "Daha iyi bir ülkeyiz çünkü her insanın uzun senelerdir bildiği fakat kimsenin konuşmadığı, en azından bugün bizim yaptığımız anlamda konuşmadığı bir gerçek ortaya çıktı" diye ifade etti.