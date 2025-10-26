İspanya'da sel öfkesi dinmiyor: Valensiya'da binlerce kişi sokağa döküldü
İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde, bir yıl önce 229 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin siyasi sorumluları protesto edildi. Felaketin ardından 12. kez sokağa çıkan binlerce gösterici, gerekli önlemleri almakta geciktiği gerekçesiyle Valensiya özerk yönetim başkanı Carlos Mazon'un derhal istifasını talep etti.
Valensiya, bir yıl önce yaşanan ve 229 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin siyasi sonuçlarıyla hala çalkalanıyor. Bölge halkı, sorumluların hesap vermesi için baskıyı artırıyor.
ÖLÜMCÜL FELAKETİN HESABI SORULUYOR
Valensiyalılar, felaketin yıldönümüne yakın bir zamanda 12. kez kitlesel bir protesto gerçekleştirdi.
Kent merkezinde düzenlenen gösteriye sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sol görüşlü siyasi partiler destek verdi.
Binlerce kişi, Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'un sel felaketini ihmalkar bir şekilde ele alması ve 229 kişinin ölümüne yol açması nedeniyle istifasını talep etti.
MAZON BASKILARA RAĞMEN GÖREVDE
Valensiya özerk yönetim başkanı Mazon, sel felaketi sırasında bir İspanyol gazeteci ile yemekte olduğu ve önlem almakta çok geç kaldığı yönündeki suçlamalarla karşı karşıya.
Tüm eleştiri ve suçlamalara rağmen Mazon, iddiaları yalanlamış ve görevinin başında olduğunu belirtmişti.
Sel felaketi, İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024 tarihinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmişti.