İspanya'da sel öfkesi dinmiyor: Valensiya'da binlerce kişi sokağa döküldü

Valensiya, bir yıl önce yaşanan ve 229 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin siyasi sonuçlarıyla hala çalkalanıyor. Bölge halkı, sorumluların hesap vermesi için baskıyı artırıyor.

ÖLÜMCÜL FELAKETİN HESABI SORULUYOR

Valensiyalılar, felaketin yıldönümüne yakın bir zamanda 12. kez kitlesel bir protesto gerçekleştirdi.

Kent merkezinde düzenlenen gösteriye sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sol görüşlü siyasi partiler destek verdi.

Binlerce kişi, Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'un sel felaketini ihmalkar bir şekilde ele alması ve 229 kişinin ölümüne yol açması nedeniyle istifasını talep etti.

MAZON BASKILARA RAĞMEN GÖREVDE

Valensiya özerk yönetim başkanı Mazon, sel felaketi sırasında bir İspanyol gazeteci ile yemekte olduğu ve önlem almakta çok geç kaldığı yönündeki suçlamalarla karşı karşıya.

Tüm eleştiri ve suçlamalara rağmen Mazon, iddiaları yalanlamış ve görevinin başında olduğunu belirtmişti.

Sel felaketi, İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024 tarihinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmişti.