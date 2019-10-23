İspanya’da Okay Yokuşlu’ya ırkçı saldırı!
İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım’ın genç yıldızı Okay Yokuşlu asker selamı verdiği gerekçesiyle ırkçı saldırılara maruz kaldı.23 Ekim 2019 Çarşamba 17:32
İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım'ın genç yıldızı Okay Yokuşlu, ırkçı saldırılara maruz kaldı. Asker selamı verdiği gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilen Yokuşlu'ya, taraftarlar tarafından 'faşist' diye iğrenç yakıştırmalar yapıldı. Celta Vigo taraftarları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek tribünlerde terör örgütü PKK pankartı açtı.
Asker selamı veren, İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım'ın genç yıldızı Okay Yokuşlu'ya İspanya'da skandal tepki.
Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu’yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, ‘Faşist’ diye çirkin yakıştırmalarda bulundu.
İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, “Fransa’da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu” eleştirileri yapıldı.
Okay’ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.
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