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İspanya’da Okay Yokuşlu’ya ırkçı saldırı!

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım’ın genç yıldızı Okay Yokuşlu asker selamı verdiği gerekçesiyle ırkçı saldırılara maruz kaldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:32
İspanya’da Okay Yokuşlu’ya ırkçı saldırı!

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım'ın genç yıldızı Okay Yokuşlu, ırkçı saldırılara maruz kaldı. Asker selamı verdiği gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilen Yokuşlu'ya, taraftarlar tarafından 'faşist' diye iğrenç yakıştırmalar yapıldı. Celta Vigo taraftarları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek tribünlerde terör örgütü PKK pankartı açtı.

Asker selamı veren, İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli Takım'ın genç yıldızı Okay Yokuşlu'ya İspanya'da skandal tepki.

Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu’yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, ‘Faşist’ diye çirkin yakıştırmalarda bulundu.

İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, “Fransa’da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu” eleştirileri yapıldı.

Okay’ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:32
  1. İspanya
  2. Celta Vigo
  3. Milli Takım
  4. Okay Yokuşlu
  5. PKK
  6. Fransa

YORUM YAZ

  • İskender1a*İskender1a*9 sa önce
    avrupalılar başka kehanet aramasın !ırkçılık onları çok yakında yerin dibine indirecek.
  • abdulabdul14 sa önce
    bu vatansever cocuga sahip cikalim... asil irkci fasist muslumanlari ve yahudilerin tamamini ispanyadan kovan, enduluste yuzyillik islam eserlerini kaziyarak yokeden, BASK bolgesine ve Demokratik ETA orgutune IRKCI FASIST BASKILARIYLA BILINENFRANCO nun bu cirkinligi yapan tohumlariddir...ueda neden sessiz
  • AliAli14 sa önce
    Bunlar adi se...siz fasist yobaz insanlikdan nasibini almayan yaratiklar yokmu bu gencimize sahip cikacak bir kulüp
  • FerdaFerda15 sa önce
    Spor ile siyaseti karıştırmıyacaksin
  • yücelyücel15 sa önce
    ......tuğumun fifası uefa sı buna neden soruşturma açmıyor

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