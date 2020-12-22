  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak
Aktüel

İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak

OHAL sürecinde faturalarını ödeyemeyenler için elektrik, su ve gaz kesintisi de yapılamayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:57:07 -
İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak

MADRİD (AA) - İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak olağanüstü hal (OHAL) süresince, ödeme yapılmadığından dolayı evden çıkarılma ile elektrik, su ve gaz kesintisini durdurdu.

Bakanlar Kurulunda bugün alınan karar gereği ipotek mağduru olan veya kirasını ödemediğinden evinden çıkarılmak durumunda olanlar için OHAL sonuna kadar herhangi bir işlem yapılmayacağı bildirildi.

Kovid-19'un ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı faturalarını ödemeyenlerin elektrik, su ve gaz kesintileri de OHAL sonuna kadar askıya alındı.

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2014'te evden çıkarılanların sayısı 68 bin 91'i (ortalama günde 186) bulmuştu. Alınan önlemlerle bu sayı 2019'da 54 bin 6'ya indirilse de sivil toplum kuruluşları mahkemeye intikal etmeyen evden çıkarılmaların da dikkate alındığında bu sayının çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Hükümetin aldığı kararlara, mahkemelerin bir süre kapalı olmasına ve Kovid-19'dan dolayı yılın büyük bölümünde OHAL uygulanmasına rağmen, resmi verilere göre bu yılın ilk 9 ayında ülke genelinde 18 bin 138 evden çıkarılma olayı tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!
Medya

FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna FOX TV dizisinden yeni bir oyuncu katıldı.
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 202..
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay