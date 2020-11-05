  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da mevcut durumda nüfusun 4'te 3'ünü etkileyecek şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor - Portekiz, Kovid-19 önlemleri kapsamında 9-23 Kasım arasında OHAL ilan edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:17:48 -
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı da 21 bin 908 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 284 bin 408 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 21 bin 908 artışla 1 milyon 306 bin 316 olarak güncelledi.

Pandemi kaynaklı ölümlerde ise son 24 saatte 368 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1002 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 486'ya çıktığını duyurdu.

Salgında yeni vakaların en çok Madrid, Katalonya, Bask ve Aragon özerk bölgelerinde tespit edildiği görüldü.

Kovid-19'da ikinci dalga sürecinde şimdiye kadarki en yüksek günlük ölü sayısının açıklandığı İspanya'da, 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanıyor.

OHAL kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun 4'te 3'ünü (yaklaşık 37 milyon) etkileyecek şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, bazı özerk yönetimlerin, ilk OHAL döneminde olduğu gibi ev karantinasına geçilmesi talebini reddederek, mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısının 161 bin 350'ye çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 740 oldu.

Diğer yandan Portekiz Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin talebi doğrultusunda, ilk aşamda 9-23 Kasım tarihlerinde OHAL ilan edilmesine ilişkin yarın mecliste oylama yapılacağı bildirildi.

Salgında ilk dalganın görüldüğü mart-haziran döneminden sonra Kovid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez OHAL ilan edilecek Portekiz'de, bu kez ekonomik gerekçelerle sert tedbirlerin alınması öngörülmüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay