  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

Ülkede Kovid-19'dan son 7 günde 131 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:01:13 -
İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka görüldüğünü ve 7 günde 131 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki büyük artış dikkati çekti.

Verilere göre, yeni vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 715 artışla 370 bin 867'ye çıktı. PCR testlerine göre açıklanan verilerde, yeni vakaların yaklaşık yarısının Madrid'de (1535) olduğu gözlendi.

Kovid-19'dan son 7 günde 131 kişi hayatını kaybetti. Salgından hayatını kaybedenler en fazla Aragon (56) ve Madrid (35) özerk bölgelerinde tespit edildi.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 797'ye ulaştı.

Son 7 günde Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1336'sı hastaneye kaldırıldı, mevcut durumda 84 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Bu arada, Castilla La Mancha özerk yönetiminde 4 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin 99 kişide Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinden sonra Galisya da virüsün yaygın olduğu yerlerde toplu PCR testleri yapma kararı aldı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış eylül ayında başlaması öngörülen yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Madrid'deki dört büyük sendika, Kovid-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığını savunarak, öğretmenlerin 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gitmesi kararı aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz
Dünya

Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki faal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı