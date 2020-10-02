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Aktüel İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 325 arttı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 325 arttı

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 86'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:29:43 -
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 325 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 11 bin 325 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 778 bin 607 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 11 bin 325 artışla 789 bin 932 şeklinde güncelledi.

Bakanlık, son 7 günde 538 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 86'ya çıktığını duyurdu.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının düne göre 113 arttığı görüldü.

Salgında yeni vakalardaki en yüksek artış Madrid özerk yönetiminde tespit ediliyor. Ülkenin kuzeyindeki Bask, Navarra ve Aragon ile güneydeki Endülüs bölgelerinde de pozitif vakaların yüksek çıktığı görülüyor.

Madrid bölgesinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek uygulamalarla serbest dolaşıma kısıtlama ve en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi gibi ek önlemler getiriliyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 888 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 1983 olurken, vaka sayısı da 77 bin 284'e çıktı.

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