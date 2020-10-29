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Aktüel İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanı Salvador İlla: - "Zaman, önlemleri hafifletme zamanı değil. Önümüzde çok daha zor aylar var"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:14:03 -
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

MADRİD (AA) - İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili mecliste yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194'ü "evet", 99'u "çekimser" ve 53'ü "hayır" oyu kullandı.

Ayrıca Başbakan Pedro Sanchez'in iki ayda bir genel kurulda Kovid-19 ile ilgili gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirmesi için ek karar alındı.

Oylama öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Zaman, önlemleri hafifletme zamanı değil. Önümüzde çok daha zor aylar var." dedi.

"Olağanüstü hal gerekli çünkü çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız." diyen İlla, uzun ve geçmiş yıllardan farklı bir kışın kendilerini beklediğini ifade etti.

Oylamada çekimser kalan ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) ve "hayır" oyu kullanan aşırı sağcı Vox Partisi ise Kovid-19 salgınını yönetiminden dolayı hükümeti sert dille eleştirdi.

İspanya'da yasalar gereği OHAL en fazla 15 gün geçerli olurken ülke demokrasi tarihinde ilk kez meclisin onayıyla 6 ay geçerli olacak şekilde OHAL ilan edildi.

Salgından dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran arasında OHAL ilan eden İspanya, bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, okul, bar, restoran ve mağazalar kapatılmıştı.

İkinci kez ilan edilen ve 25 Ekim'den itibaren geçerli olan OHAL'de ise ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilerek, en fazla 6 kişiye kadar toplanma izni verildi.

Hükümet, serbest dolaşım kısıtlamaları ile diğer ek önlemlerde yetkiyi şimdilik özerk yönetimlere bırakıyor.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilerine göre Kovid-19'da ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 503'e çıkarken, salgından 35 bin 466 kişi hayatını kaybetti.

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