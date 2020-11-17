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Dünya İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya

İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor

İspanya'da koronavirüs salgınından son 24 saatte 435 kişi ölürken, 13 bin 159 yeni vaka belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:24:00 -
İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 arttı. Bu, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1247 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 688'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 496 bin 864 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 13 bin 159 artışla 1 milyon 510 bin 23'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle yeni vakalardaki yüksek artışlarda son günlerde düşüş olsa da, ölü ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında artış olduğu gözleniyor.

İspanya'da mevcut durumda 20 bin 7 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 127'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

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