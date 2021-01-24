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Dünya İspanya'da korona istifası! Genelkurmay Başkanı bıraktı
Dünya

İspanya'da korona istifası! Genelkurmay Başkanı bıraktı

İspanya Genel Kurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, koronavirüs aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırması üzerine gelen baskılardan sonra istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 07:28:00 -
İspanya'da korona istifası! Genelkurmay Başkanı bıraktı

İspanya Genel Kurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırması üzerine gelen baskıların ardından istifa etti.

Villaroya'nın, protokol dışına çıkarak Kovid-19 aşısını erken yaptırmasından dolayı ülke basınında çıkan ve tepki çeken haberler sonrası istifasını Savunma Bakanı Margarita Robles'e sunduğu ve bunun kabul edildiği bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Villaroya'nın Robles'e sunduğu istifa mektubunda, 45 yıllık askeri kariyeri boyunca İspanya'ya dürüst bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizerek, "Silahlı Kuvvetler içinde astlarına örnek biri olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman büyük çaba sarf ettiğini vurguladığı" kaydedildi.

Villaroya, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü genel kurmay başkanlığı görevi sürecince "en büyük çabasının Silahlı Kuvvetler'in halka daha fazla yakınlaşması" olduğunu belirterek, İspanya'da "ordunun kendine özgü iç yapısı ve çalışma şekli hakkında halen yapılması gereken çok şey olduğunu" savundu.

Kovid-19'da aşılanma protokolünü çiğneyerek kendine aşı yaptırmasından dolayı Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapan bir jandarma yarbay da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın talimatıyla görevden alınmıştı.

İspanya'da ayrıca 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetin sağlık bakanı ile Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü de protokolün dışına çıkarak aşıyı erken yaptırmalarından dolayı gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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