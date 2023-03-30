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Dünya İspanya'da kilisede 706 cinsel istismar olayı tespit edildi!
Dünya

İspanya'da kilisede 706 cinsel istismar olayı tespit edildi!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 17:49:00 -
İspanya'da kilisede 706 cinsel istismar olayı tespit edildi!

İspanya'da Katolik Kilisesi'nde 1945 yılından bu yana çocuklara yönelik 706 cinsel istismar olayı yaşandığı belirtildi.

İspanya'da Katolik Kilisesi'nde 1945 yılından bu yana çocuklara yönelik 706 cinsel istismar olayı yaşandığı belirtildi.

İspanya Piskoposlar Konferansı (CEE) tarafından hazırlanan ve Kamu Denetçiliği Kurumuna sunulan rapora göre, 1945'ten bu yana cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili 706 vaka hakkında bilgisi olduğu belirtildi.

2 bin sayfalık raporda yer alan 706 vakanın 186'sının yeni olduğu ve bunun 16'sının 2022'de gerçekleştiği ifade edildi.  (İLKHA)

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