İspanya’da kademeli normalleşme süreci başladı

İspanya’da normale dönüş süreci bugün kademeli olarak başlarken ülkede korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak hafifletiliyor.

Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vakaya sahip İspanya’da normalleşme süreci kademeli olarak başladı. Süreç 4 aşamadan oluşurken, bugün ülkedeki kuaför gibi küçük işletmelerin randevu sistemiyle açılmasına izin verildi. Ülkede restoran ve barlar da yeniden iş başı yaptı. Restoranların paket servis ile hizmet vermesine izin verildi. Az nüfusa sahip 4 İspanyol adasında da dükkanlar, pazar yerleri ve kütüphaneler sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı.

İspanya’da son 24 saatte 164 ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 25 bin 428’e yükseldiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 545 artarak 218 bin 11’e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 2 bin 441 kişinin daha virüsü yenerek iyileştiği belirtirken toplan iyileşenlerin sayısı ise 121 bin 343 olarak açıklandı.

Avrupa’da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü İspanya’da dün de 164 kişi hayatını kaybederken bunun 18 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtilmişti. 2 Mayıs’ta da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilerek 48 gün sonra yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmasına izin verilmişti. Genç yetişkinler 06.00 ile 10.00 saatleri ve akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkabilirken 70 yaş üstü vatandaşlar ise sabah saat 10.00’dan 12.00’ye, akşam 19.00’dan 20.00’ye kadar sokağa çıkabiliyor. Ayrıca 14 yaş altı çocuklar ise aileleri ile birlikte 1 saat sokağa çıkabiliyor.

Öte yandan, İspanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ise 9 Mayıs’a kadar sürecek.