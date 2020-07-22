İspanya'da hükümet, ülkedeki monarşi sistemiyle ilgili referandum öngörmüyor

MADRİD (AA) - İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kral Juan Carlos hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla birlikte tartışmaya açılmak istenen, ülkedeki parlamenter monarşi sistemiyle ilgili bir referandum olasılığına kapıları kapattı.

Mecliste bugün yapılan ve muhalefet partilerinin hükümet üyelerine sorularını yönelttiği oturumda monarşi tartışması gündeme geldi.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren, ayrılıkçı görüşlü EH Bildu partisinden milletvekili Jon İnarritu, hükümete "Monarşi sistemini bir halk referandumuna taşımanız için daha ne olmasını bekliyorsunuz?" diye sordu.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, verdiği yanıtta, "Bu kadar büyüklükte bir anayasa değişikliğine yönelik hiçbir referandum öngörülmüyor. Devlet Başkanı, ülkenin bir meselesi değil çünkü anayasa çerçevesinde yeri belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceği ancak anayasa ve devlet başkanına saygı gösterilmesi gerektiğini" kaydeden Calvo, Kral Juan Carlos hakkında mahkeme tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesini istedi.

Diğer yandan Adalet Bakanı Juan Carlos Campo, haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, "İspanya'da monarşinin kişilerin üzerinde bir kurum olduğunu" savundu.

Campo, Yüksek Mahkeme Savcılığınca yürütülen Kral Juan Carlos hakkındaki soruşturmada adaletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kaydetti.

İspanya'da mevcut Kral 6. Felipe'nin babası olan Kral Juan Carlos, 2012 yılına İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren hattı projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlanıyor.

Ülke genelinde oluşan siyasi ve sosyal baskıdan dolayı Kral 6. Felipe'nin kararıyla, Kral Juan Carlos'un İspanya devlet bütçesinden her yıl aldığı maaş kesilmişti.

Söz konusu soruşturmayla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atan İspanyol basını, 82 yaşındaki Juan Carlos'un "Kral" ünvanının kaldırılması ve Kraliyet Ailesi'nin sarayın dışına çıkarılması konusunda baskıların olduğunu öne sürüyor.