İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine kaybetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'daki seçimlerin ardından kurmak istediği azınlık hükümeti için parlamentoda düzenlenen ikinci tur güven oylamasında da başarısızlığa uğradı. Oylamada sadece 124 milletvekili Sanchez hükümetine destek verirken 155 milletvekili ise ret oyu kullandı. Sosyalist ve İşçi Partisi'nin (PSOE) 123 milletvekili dışında sadece bir milletvekili Sanchez hükümetine destek verdi. Parlamentoda sandalyesi olan liberaller, muhafazakarlar ve sağ popülistlerden Sanchez hükümetine destek çıkmadı.

Sanchez'in ilk oylamada 176 olan mutlak çoğunluğu, ikinci oylamada ise salt çoğunluğu sağlaması gerekiyordu.

28 Nisan'daki parlamento seçimlerinde ikinci kez başbakanlığa seçilen Sanchez'in şimdi yeni bir hükümet kurabilmek için 23 Eylül'e kadar zamanı var. Sanchez'in yeni bir hükümet oluşturamaması durumunda İspanya'da 10 Kasım'da yeniden sandık başına gidilmesi gerekiyor. Euro Bölgesi'nin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya'da böylece son dört yıl içinde dördüncü kez genel seçim düzenlenmiş olacak.

Sanchez: Podemos'la koalisyona gitmeyeceğiz

Sanchez oylama öncesi yaptığı açıklamada ise soldaki Podemos Partisi ile yeniden koalisyon pazarlığı yapmayı düşünmediğini söyledi. Podemos Partisi ile anlaşmalarının mümkün olmadığını belirten Sanchez, "İspanya için önemli olan bir hükümete ulaşamayız" dedi. Anlaşmazlıktan Podemos'u sorumlu tutan Sanchez, Podemos'un kabinede beş makamda hak iddia ettiğini ve sayısız istekte bulunduğunu belirterek Podemos'u paralel bir hükümet kurmak istemekle suçladı.

Seçimler sonrası iki parti arasında yapılan koalisyon pazarlıklarında Podemos'a sosyal işlerden sorumlu başbakan yardımcılığı ile sağlık bakanlığının verilmesi konusunda anlaşılmıştı. Ancak Sanchez'in partisi PSOE, daha sonra Podemos'un bilim ve çalışma bakanlığının da kendilerine verilmesi talebini geri çevirmişti.

Parlamento seçimlerinde mutlak çoğunluğu kazanamayan Sanchez, Podemos'la pazarlıkların başarısızlığa uğraması sonucu azınlık hükümeti kurmuştu. PSOE'nin 350 sandalyeli parlamentoda 123 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: DW Türkçe