  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya’da güvenlik güçlerinin meslek örgütleri, üyelerinin artan intiharlarına önlem alınmasını istedi
Aktüel

İspanya’da güvenlik güçlerinin meslek örgütleri, üyelerinin artan intiharlarına önlem alınmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:41:50 -
İspanya’da güvenlik güçlerinin meslek örgütleri, üyelerinin artan intiharlarına önlem alınmasını istedi

MADRİD (AA) - İspanya'da polis ve jandarma olarak görev yapan güvenlik güçlerinin bağlı olduğu derneklerin temsilcileri, "iş stresinden dolayı bu yıl 15 meslektaşlarının intihar ettiğini" açıklayarak önlem alınması için meclis binası önünde eylem yaptı.

Meclis binası önünde "Mağdurlar biziz. İntihar karşıtı protokol hemen çıkarılsın" yazılı pankart açan Jusapol, Jupol ve Jucil adlı polis ve jandarma dernekleri, siyasi partilerden intiharları önleyecek sosyal hakları artıran yeni düzenleme talep etti.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinden bazı milletvekillerinin de destek verdiği eylemde, intihar eden güvenlik güçlerine atfen hazırlanan ve üzerilerinde İspanyol bayrağı bulunan maket tabutlar da taşındı.

Başbakan Pedro Sanchez'in geçen hafta Senato'da yaptığı konuşmada, intihar eden bir ETA mahkumu için "derin üzüntü duydum" demesine tepki gösteren polis ve jandarma mensupları, sol koalisyon hükümetini "intihar eden güvenlik güçleri karşısında sessiz kalmakla" suçlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selm..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı