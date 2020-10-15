İspanya'da günlük Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 318 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 908 bin 56 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 13 bin 318 artışla 921 bin 374 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, sayının son 24 saatte 140 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 494 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 553'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da salgının yoğun görüldüğü Madrid'de, 9 Ekim'den bu yana serbest dolaşımı kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması devam ederken, ülke genelinde ek önlemlerin alındığı kentlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Castilla y Leon bölgesinde Leon ve Palencia'dan sonra Salamanca kentine de kısmi serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, mecliste yaptığı konuşmada, ülke olarak Kovid-19 salgınının bulaşma seviyesinde en yüksek riskte bulunduklarını belirterek, "İspanya'nın ulusal ortalaması, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Kovid-19'da belirlediği acil sınır durumunun dört katı." dedi.

Diğer yandan AB'nin Kovid-19 için hazırladığı, ortak kriterlerin belirlendiği seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya "kırmızı" renkle, en riskli bölgeler arasında yer aldı.

Kırmızı bölgeler, her 100 bin kişide 150'den fazla yeni vakanın tespit edildiği yerler için kullanılırken, İspanya'nın Madrid, Navarra, Bask, Katalonya, Castilla y Leon bölgelerinde bu oran, her 100 bin kişide 300-500 aralığında bulunuyor.

- Portekiz'de günlük vakalar artmaya devam ediyor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2101 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalarda en yüksek artış, 2072 ile dün tespit edilirken, bugünkü veriler bunun da üzerine çıktı.

Sol azınlık hükümeti tarafından ülke genelinde "felaket durumu" ilan edilen ve ek önlemlerin getirildiği Portekiz'de, bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 128 olurken, vaka sayısı da 93 bin 294'e ulaştı.