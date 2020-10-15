  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da günlük Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor
Aktüel

İspanya'da günlük Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla: - "İspanya'nın ulusal ortalaması, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Kovid-19'da belirlediği acil sınır durumunun dört katı" - AB'nin Kovid-19 için hazırladığı seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya, "kırmızı" renkle en riskli bölgeler arasında yer aldı - Portekiz'de de günlük vaka sayılarındaki yüksek artış devam etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:30:24 -
İspanya'da günlük Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 318 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 908 bin 56 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 13 bin 318 artışla 921 bin 374 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, sayının son 24 saatte 140 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 494 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 553'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da salgının yoğun görüldüğü Madrid'de, 9 Ekim'den bu yana serbest dolaşımı kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması devam ederken, ülke genelinde ek önlemlerin alındığı kentlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Castilla y Leon bölgesinde Leon ve Palencia'dan sonra Salamanca kentine de kısmi serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, mecliste yaptığı konuşmada, ülke olarak Kovid-19 salgınının bulaşma seviyesinde en yüksek riskte bulunduklarını belirterek, "İspanya'nın ulusal ortalaması, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Kovid-19'da belirlediği acil sınır durumunun dört katı." dedi.

Diğer yandan AB'nin Kovid-19 için hazırladığı, ortak kriterlerin belirlendiği seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya "kırmızı" renkle, en riskli bölgeler arasında yer aldı.

Kırmızı bölgeler, her 100 bin kişide 150'den fazla yeni vakanın tespit edildiği yerler için kullanılırken, İspanya'nın Madrid, Navarra, Bask, Katalonya, Castilla y Leon bölgelerinde bu oran, her 100 bin kişide 300-500 aralığında bulunuyor.

- Portekiz'de günlük vakalar artmaya devam ediyor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2101 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalarda en yüksek artış, 2072 ile dün tespit edilirken, bugünkü veriler bunun da üzerine çıktı.

Sol azınlık hükümeti tarafından ülke genelinde "felaket durumu" ilan edilen ve ek önlemlerin getirildiği Portekiz'de, bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 128 olurken, vaka sayısı da 93 bin 294'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası
Spor

İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası

İngiliz ekiplerinden Arsenal'de son haftalarda forma şansı bulamayan Mesut Özil ile ilgili taraftarlar imza kampanyası başlattı.
Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'
Gündem

Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'

Oruç Reis gemisinin Navtex ilan edilerek tekrar göreve gitmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias “Türkiye gemiyi çekene kadar ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay