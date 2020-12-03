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Aktüel İspanya'da emekli askerlerin aşırı sağcı siyasi mesajları tartışma yarattı
Aktüel

İspanya'da emekli askerlerin aşırı sağcı siyasi mesajları tartışma yarattı

İspanya'da Kral 6. Felipe'ye mektup gönderen emekli 73 asker, sol koalisyon hükümetini, "İspanya'nın ulusal birliğini tehdit etmekle" suçladı - Savunma Bakanı Margarita Robles, savcılıktan soruşturma açmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:41:23 -
İspanya'da emekli askerlerin aşırı sağcı siyasi mesajları tartışma yarattı

MADRİD (AA) - İspanya'da bir grup üst düzey emekli askerin, Kral 6. Felipe'ye mektup göndererek, mevcut sol koalisyon hükümetini şikayet etmesi ve aralarında kurdukları WhatsApp grubunda diktatör Franco rejimini öven mesajlar paylaşmaları tartışma yarattı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Devlet Başkanı Kral 6. Felipe'ye mektup gönderen, çoğunluğu Kara Kuvvetlerinden emekli 73 asker, hükümeti "İspanya'nın ulusal birliğini tehdit etmekle" suçladı.

Bu askerlerden bazılarının kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubunda ise diktatör Franco rejimini öven mesajların olduğu belirtildi.

İspanyol basınına yansıyan yazışmalarda, Hava Kuvvetlerinden emekli tümgeneral Francisco Beca Casanova'ya ait olduğu iddia edilen bir mesajda, mevcut sol koalisyon hükümetindeki iki siyasi partiye oy verenler kastedilerek, "26 milyon İspanyol'un kurşuna dizilmesi talebi" tartışmaların odak noktası oldu.

İspanya'daki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın da bu gruba bir mesaj göndererek, selamladığına ilişkin bir ses kaydı yayımlandı.

Tartışmaları meclise taşıyan, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden milletvekili Odon Elorza, "İspanya'da neofaşizmin tarihinin yeniden yazılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyduğunu" belirtti.

Elorza, Vox partisi lideri Abascal'a, "Kurşuna dizilmek istenen 26 milyon İspanyol kim?" diye sordu.

Bu soruya cevap veren Vox partisinden Macarena Olona ise söz konusu WhatsaApp grubuyla ve yazışmalarla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylese de Kral'a mektup gönderen askerler için "Elbette ki bizlerden" diye konuştu.

Diğer yandan Savunma Bakanı Margarita Robles, WhatsApp grubundaki ifadelerin demokratik açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı, savcılıktan bununla ilgili soruşturma açmasını istedi.

Robles, bu askerlerin Silahlı Kuvvetleri temsil etmediğini, çok küçük bir grup olduğunu ve yaptıklarının israf ve Silahlı Kuvvetlere zarar vermekten başka hiçbir işe yaramadığını söyledi.


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