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İspanya'da Babel isyanı!

Hollandalı yıldız Ryan Babel'in Beşiktaş'taki formu Deportivo La Coruna'da tartışma konusu oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:44
İspanya'da Babel isyanı!

Ryan Babel'in formu Deportivo'da tartışma konusu oldu. Son olarak Babel'i boştayken aldıran ve sözleşmesinin uzatılması için yalvaran Galiçya ekibinin eski hocası Garitano'dan açıklama geldi.

Kovulduğu için şu anda Bilbao'nun ikinci takımında çalışan Bask teknik adam, ''Ryan'a hep güvendim. O da zaten güvenimi boşa çıkarmadı. 12 maçta da 5 gol attı. Yönetim 6 aylık sözleşme isterken ben en azından 1 yıllık sözleşme yapılmasını istiyordum. Göz göre göre ellerinden kaçırdılar. Şimdi ağlıyorlar'' dedi.

İSPANYA ONU KONUŞUYOR

Depotivo La Coruna ile yollarını ayırdıktan sonra siyah-beyazlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Alanya karşısında önce rakip kaleci ardından da defansı yatırarak şık bir gole imza atmıştı.

Marca gazetesi, internet sitesi üzerinde videosunu yayınladığı golü futbolseverlerin beğenisine, 'Hollandalı kanat, güzel bir gole imza attı. Babel'in Türkiye'deki ilk harikası. Deportivo seni çok arayacak' ifadeleriyle sundu.

As gazetesi de, gol görüntüsünü yayınlamaktan kendini alamazken, 'Beşiktaş forveti bu golle, tüm yeteneklerini gözler önüne serdi. Gerçekten güzel bir gol attı' değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:44
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