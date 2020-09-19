İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

Meclis önünden başlayan ve Maliye Bakanlığı önünde son bulan yürüyüş sonrası yapılan açıklamada askerlerin ucuz ve sessiz kalan işçiler olmadığına değinildi.

Askeri derneklerin organize ettiği protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Protestolar sırasında "Daha az laf daha çok eylem, onurlu maaş" yazılı pankartlar açıldı.

Yayımlanan manifestoda “Silahlı Kuvvetlerin itaat, çabuk hareket etme, profesyonellik ve her zaman ulaşılabilirliği sorgulanamaz.” ifadelerini kullanan askerler, “onurlu ve adil bir maaş” talebinde bulundular.

2021 yılı bütçesinde asker maaşlarına zam için tüm partilerden destek isteyen dernek yetkilileri bu sorunun çözülmesi için uzun süredir uğraştıklarını ve siyasi partilerin artık kendilerine kulak vermesi gerektiğini söyledi.