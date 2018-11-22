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İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi

Rayo Vallecano, Barcelona, Hercules ve Castellon'dan toplam 116 taraftara, 6 bin ila 60 bin avro para ve iki ila beş yıl statlardan men cezası talep edildi

22 Kasım 2018 Perşembe 22:40
İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi


MADRİD (AA) - İspanya'da futbolda şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak toplam 116 taraftara ağır cezalar istendi.

Sporda Hoşgörüsüzlük, Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve Şiddete Karşı Devlet Daimi Komisyonu, Hercules-Castellon ve Rayo Vallecano-Barcelona maçları öncesinde çıkan olaylara karışan taraftarlar için istenilen cezaları açıkladı.

Rayo Vallecano ve Barcelona arasında 3 Kasım'da oynanan maç öncesinde çıkan olaylardan dolayı 76 taraftar için 6'şar bin avro para cezası ve iki yıl statlara giriş yasağı istendi. 11 Kasım'da oynanan Hercules-Castellon maçı öncesinde çıkan olaylar nedeniyle de 38 taraftar için 6'şar bin avro para ve iki yıl statlara giriş cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca Hercules ve Castellon taraftarlarından 7 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de gözaltına alındığı olaylara karışan iki taraftara 60'şar bin avro para cezası ve beş yıl statlardan men cezası verilmesi istendi.

Komisyonun futbolda şiddet olaylarıyla ilgili 116 taraftar için istediği cezalara ilişkin nihai kararı mahkeme verecek.

Diğer yandan komisyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Real Betis-Olympiakos karşılaşmasını "yüksek riskli" ilan etti.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:40
  1. futbolda şiddet
  2. ispanya
  3. taraftara ceza

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