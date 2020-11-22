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Aktüel İspanya ve Senegal arasında düzensiz göçle mücadele anlaşması
Aktüel

İspanya ve Senegal arasında düzensiz göçle mücadele anlaşması

İspanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında Senegal'e daha fazla polis ve jandarma gönderecek

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:37:46 -
İspanya ve Senegal arasında düzensiz göçle mücadele anlaşması

MADRİD (AA) - İspanya, son dönemlerde Afrika'dan Kanarya Adaları'na artarak devam eden düzensiz göçmen sorunuyla mücadele için Senegal ile yeni bir anlaşma yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın Dakar'a yaptığı resmi ziyarette imzalanan anlaşmayla düzensiz göçü organize eden suç örgütlerine karşı mücadelede İspanya'nın Senegal'deki polis ve jandarma sayısını artırarak, yerel güvenlik birimleriyle iş birliğini güçlendireceği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Senegal'e 15 kişilik bir deniz gözetleme uçağı, 25 kişilik bir gemi, Deniz Muhafız'a ait iki yüksek irtifa botu ve Ulusal Polis kurumundan bir helikopter gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yasal göçü teşvik etmek için İspanya'da yasal olarak bulunan Senegallilerin (70 binden fazla) bu ülkede elde ettikleri sosyal güvenlik haklarının ülkelerinde de tanınması, İspanya'daki hakları saklı kalarak gönüllü olarak ülkelerine dönmelerinin kolaylaştırılması, Senegal'de bulunan İspanyol şirketlerin ve işçilerin emeklilik haklarının iyileştirilmesi konusunda ikili anlaşmalar imzalandığı kaydedildi.

Kanarya Adaları'na geçen yıla oranla yüzde 1000 artışla bu yıl 17 binden fazla düzensiz göçmen geldi. Göçmenlerin çoğunluğu Senegal ve Fas kıyılarından teknelerle İspanya'ya ulaştı.

Düzensiz göçü durdurmaya yönelik girişimlerini artıran İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı Laya, ekim ayından bu yana Mali, Çad, Nijer, Burkina Faso'ya ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da benzer sebeple hafta içinde Fas'a gitmişti.

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