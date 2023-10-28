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Dünya İspanya ülkesinde skandal, dünyayı salladı: Kilisede pis kokular, dehşete düşürdü! Binlerce çocuk istismar edildi! Raporu gören şokta
Dünya

İspanya ülkesinde skandal, dünyayı salladı: Kilisede pis kokular, dehşete düşürdü! Binlerce çocuk istismar edildi! Raporu gören şokta

Yeniakit Publisher
2023-10-28 21:56:00 - 2023-10-28 21:59:37
İspanya ülkesinde skandal, dünyayı salladı: Kilisede pis kokular, dehşete düşürdü! Binlerce çocuk istismar edildi! Raporu gören şokta

İspanya'da araştırma sonuçlarını duyuran rapordan beklenmedik karar sonucu geldi: Cinsel istismara uğrayan en az 487 kişinin ifadelerini de yer aldığı raporda, tacize maruz kalanların yaşadığı “duygusal yıkım” da yer aldı. Ülkeden yankı bulan bu haber sosyal medyayı sallarken dünyada çok büyük tepkilere neden oldu. Ülke şokta

Bağımsız bir komisyon tarafından yayınlanan rapor, rapor 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının istismarına maruz kalmış olabileceğini ortaya koydu.

İspanya’da Katolik kilisesi din adamlarının çocuklara karşı cinsel istismarında bulunduğunu ifade eden El Pais gazetesinin ardından soruştırma başlatıldı.

2018 yılında başlanan ve o döneme kadar binden fazla cinsel istismar vakasının yaşandığını ortaya koyan bir araştırmanın ardından başlatılmıştı.

Araştırmaya ilişkin ilk rapor ise 2021 yılında yayınlandı.

700 sayfalık rapor hazırlandı

İspanya’da bağımsız bir komisyon, dün paylaşılan bir rapor 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının istismarına maruz kalmış olabileceğini ortaya koydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya Kongresi tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanması talep edilen rapor komisyonun 800 bin kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanıyor.

700 sayfalık rapor, ülkedeki erişkin nüfusun yüzde 0.6’sının yani 39 milyonunun çocukluk dönemlerinde din adamlarının istismarına maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Cinsel tacizler 400 bine yükseldi

Ayrıca, kilise tarafından denetlenen kurumlarda da cinsel istismarın yaşandığını ortaya koyan raporda, kilise personeli de dahil edildiğinde tacize uğrayanların sayısının 400 bine yükseldiği aktarıldı.

Cinsel istismara uğrayan en az 487 kişinin ifadelerini de yer aldığı raporda, tacize maruz kalanların yaşadığı “duygusal yıkım” da yer aldı.

"Hayatları bir daha eskisi gibi olamadı"

Araştırma sonuçlarını kamuya duyuran İspanya Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Angel Gabilondo, Kiliseler, harekete geçmemeler ve yaşanan istismarı saklamak için gösterdikleri çaba nedeniyle eleştirerek, Yaşananlar sessizlik sayesinde yapıldı.

Gabilondo, tacize uğrayanların psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiğini dile getirerek, “İntihar eden insanlar var. Bazılarının hayatları bir daha eskisi gibi olamadı” ifadelerini kullandı.

Mağdurlara tazminat önerisi

f5haber'in aktardığı haberde: Raporda, kilise tarafından atılan adımların önlemlerin “yetersiz” olduğu ifade edilirken cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödenmesi için bir fon oluşturulması önerildi.

“Dönüm noktası”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, raporla ortaya çıkarılan bulguların, ülke tarihi için bir “dönüm noktası” olduğunu söyledi.

Sanchez, “Yıllardır herkesin bildiği ancak konuşmadığı gerçek ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Gültekin

KENDİ ELLERİNİZLE DEĞİŞTİRDİĞİNİZ KUTSAL KİTAPLARINIZIN SONU BUDUR, ÇÜNKÜ KOLAYYI VAR YAPACAĞIMIZ GÜNAHI YAPALIM, SONRA GÜNAH ÇIKARMA MERKEZİ GİBİ KİLİSEDE GÜNAH ÇIKARIRIZ, BÖYLE BİR DÜNYA DA YOK, BÖYLE BİR DİN DE YOK, ANCAK BUNU DÜŞÜNCESİZ APTALLAR YAPAR.

Erdem

O ÜLKE BUNU YAPTI... BU ÜLKE BÖYLE DEDİ.. O ÜLKE BİZDEN BUNU ALDI.. O ÜLKE SAVAŞ DEDİ,, O BAŞBAKAN BÖYLE DEDİ. E BE AKİTMİSİN NESİN HABERİN BAŞLIĞINDA O, BU DEMEDEN HABER SUNAMIYORMUSUN. ? MERAK UYNADIRIP BAŞLIĞA TIKLASIN APTALLAR DİYORSUN SEN.
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