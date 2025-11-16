  • İSTANBUL
İspanya-Türkiye maçına Alman hakem atandı
Spor

İspanya-Türkiye maçına Alman hakem atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanya-Türkiye maçına Alman hakem atandı

A Milli Futbol Takımımızın İspanya ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Son hafta maçımız 18 Kasım Salı günü Sevilla kentinde oynanacak.

Ay yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

