İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı... Batı 'pedofili' bataklığında

Vatikan'da, Kadiz ve Ceuta İspanyol Piskoposu Rafael Sornosa tarafından küçük yaşta çocuğa yönelik cinsel şiddet şüphesiyle iç soruşturma başlatıldı.

Oxu.Az'ın haberine göre, El Pais gazetesinde yer aldı.

Olayların 1990'lı yıllarda yaşandığı belirtiliyor. O dönemde Sornosa, Getafe'de sıradan rahip ve seminer yöneticisiydi. Yayına göre, mağdur ancak bu yılın yazında inanç öğretisi dikasteryasına başvurdu.

İspanya tarihinde ilk kez kilisenin, bir piskoposun küçük yaşta bir çocuğa şiddet uyguladığı şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Dünyayada pedofiliyi internet üzerinden yayan içeriklerin yüzde 80’inin ‘Batı kaynaklı’ olduğu ortaya çıkmıştı! O haber;

Dünyayda pedofiliyi internet üzerinden yayan içeriklerin yüzde 80’inin ‘Batı kaynaklı’ olduğu ortaya çıktı. İnternet İzleme Vakfı’nın yaptığı araştırma, Hıristiyan dünyasının pedofili bataklığına nasıl saplandığını ortaya koydu.

İnternette dolaşan çocuk istismar içeriklerini yayımlayanların yüzde 60’ının Avrupalı ülkelerden, yüzden 20’sinin ise Amerika’dan kaynaklı olduğu tespit edildi.

İnternetteki çocuk cinsel taciz içerikleri 20 bin 972 ile Hollanda kaynaklı. Bu toplam çocuk istismarı içeriğinin yüzde 37’sini oluşturuyor. Sapkın ruhlu eşcinsellerin evliliğini yasalaştıran Hollanda’yı 12 bin 492 ile ABD ve 8 bin 803 siteyle Kanada takip ediyor. Fransa da listede 6 bin 099 ile dördüncü, Rusya ise 4 bin 176 ile beşinci sırada.

Geçmişte çocuk cinsel içeriği kapsayan internet adreslerinin büyük bölümü ABD’de yer alırken, Avrupa; 2016’da Amerika ve Kanada’yı geçerek ilk sıraya yerleşti. Çocuk istismarı içeren linkler 2015’ten 2016’ya Kuzey Amerika’da yüzde 20 oranında azalırken Avrupa’da yüzde 19 oranında arttı.