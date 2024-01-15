  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin tetikçileri devrede! Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan şehitlerimiz üzerinden alçaklık

Türkiye'de Akdenizli mobilya ihracatçılarından 892 milyon dolarlık dış satım yaptı

Katil İsrail ordusu geri çekilince bir evdeki vahşet gün yüzüne çıktı!

ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile

BM temsilcisi Cuellar, 27 Ocak’tan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edecek! AB'nin çifte oyunu

“On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor” Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi

Altın, dolar değil! Mücevher sektöründen haberi geldi: ihracat rekoru kırdı

Türk deniz donanmasından dev adım: O tarihte envanter töreni insansız deniz aracı SİDA'lar geliyor!

Hamas bozguna uğrattı! İsrailli general dünyaya duyurdu: Başaramayacağız!
Spor İspanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu
Spor

İspanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-15 00:12:00 -
İspanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1'lik skorla yenen Real Madrid kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.

İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo Goes'in golü ümitlerini suyu düşürdü.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Hat-trick yapan, 4. golün asistine imza atan ve rakibin 10 kişi kalmasını sağlayan Brezilyalı forvet Vinicius, 81. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada Real Madrid'de sakatlıktan dönen milli futbolcu Arda Güler, final maçında yedek bekledi.

Arda, Real Madrid ile ilk kupasını kazandı.

Süper Kupa'yı Barcelona 14, Real Madrid 13 kez kazandı

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona, 14 kezle en çok kazanan kulüp olmaya devam ederken, aradaki farkı kapatan Real Madrid ise 13. kez bu kupayı kaldırdı.

İspanya'da Süper Kupa 2020 yılında formatını değiştirip "4'lü final" (Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Kral Kupası finalistleri) olarak oynanmaya başlamış ve yapılan anlaşmayla Suudi Arabistan'a alınmıştı.

Real Madrid kasasını doldurdu

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Finale kalan iki takım 1'er milyon avro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon avroyu daha kasasına götürdü.

Diğer yandan her iki takımın teknik direktörleri Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Barcelona'dan Xavi Hernandez, kariyerlerinde 9. kez karşı karşıya geldi.

Bu zamana kadar iki teknik adam arasında 4'er galibiyetli eşitlik, bu karşılaşmadaki galibiyet sonrasında 5-4 Ancelotti lehine değişti.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23