İspanya savaş uçağı denize düştü! İspanya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı Murcia kentine bağlı San Javier kasabasında yer alan Mar Menor lagüne düştü.

Gelen son dakika haberine göre; İspanya'nın Murcia kentine bağlı San Javier kasabasında yer alan Mar Menor lagüne, İspanyol Hava Kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağı düştü. Uçağın eğitim için havalandığı bildirilirken, savaş uçağında bir eğitmen pilot ile bir öğrenci pilotun olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz haftalarda yine İspanya'ya ait bir savaş uçağı Akdeniz'de düşmüştü. Kazada pilot hayatını kaybetmişti.

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