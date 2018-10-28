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İspanya Rallisi'nde kazanan Sebastien Loeb oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 12. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Fransız pilotu Loeb kazandı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:45
İspanya Rallisi'nde kazanan Sebastien Loeb oldu

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan 331,58 kilometre uzunluğundaki 12. mücadelesini, 3 saat 12 dakika 8 saniyede tamamlayan Loeb, sezonun ilk, kariyerinin 79. ralli zaferine ulaştı. 

Böylece 44 yaşındaki Loeb, 9 şampiyonluğunun bulunduğu WRC'de 2013'ten sonra ilk kez yarış kazanmayı başardı.

M-Sport Ford takımının Fransız sürücüsü Sebastien Ogier, Loeb'ün 2.9 saniye gerisinde ikinci, bir diğer M-Sport Ford pilotu Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 16.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Puanını 204'e çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı dördüncü sırada bitiren ve 201 puana ulaşan Belçikalı Thierry Neuville'i (Hyundai Shell Mobis) geçerek genel klasmanda liderliğe yükseldi.

WRC'nin son ayağı, 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya'da yapılacak.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:45
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