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Aktüel İspanya Kralı Barselona'da protesto edildi
Aktüel

İspanya Kralı Barselona'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:43:03 -
İspanya Kralı Barselona'da protesto edildi

MADRİD (AA) - Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın devlet başkanı Kral 6. Felipe, ödül törenine katıldığı Barselona'da ayrılıkçı Katalan gruplarca protesto edildi.

Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, Barselona kentinde Serbest Bölge Konsorsiyumu tarafından organize edilen ödül törenine katıldı.

Törende, İspanya Kralı'na bu tip etkinliklerde alışılmışın dışında Başbakan Sanchez'in eşlik etmesi ve Katalonya özerk hükümetinden hiçbir temsilcinin katılmaması dikkati çekti.

İspanya Kralı, törende yaptığı konuşmada, "ekonomik istikrar için birlik" çağrısı yaptı.

Diğer yandan ayrılıkçı Katalan sivil toplum kuruluşları (STK) ile Katalonya yerel hükümetindeki ayrılıkçı siyasi partilerin çağrısıyla organize edilen gösteri için geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve 2 bin polisin görev yaptığı bildirildi.

Kent merkezinde insan zinciri oluşturan ve ödül töreninin yapıldığı alana yaklaştırılmayan göstericiler "Katalonya'nın Kralı yok", "Katalonya Cumhuriyetine Hoşgeldin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride Kral'ın fotoğrafları yakıldı.


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