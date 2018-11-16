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İspanya karıştı! Hakim ve savcılar greve gitti

İspanya'da Senato'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek isteyen aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 50 binden fazla çalışan greve gitti.

16 Kasım 2018 Cuma 16:08
İspanya karıştı! Hakim ve savcılar greve gitti

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından CSIF, UGT, CCOO ve STAJ'ın çağrısıyla yapılan grevle ilgili sendika yöneticilerinden yapılan açıklamalarda, katılımın yüzde 80 düzeyinde olduğu açıklandı.

Adalet alanında yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez greve gidildiğine dikkati çeken sendika yetkilileri, kanun tasarısında öngörülen değişikliklerin adli kurumlarda "uzmanlık alanına bakılmaksızın, zorla atama yapılmasına ve iş kaybına neden olacağını" savundu.

Avrupa Birliği adalet kurumlarına taşınacak

Sendikalar, tasarının Senato'da kabul edilip kanunlaşması halinde konuyu Avrupa Birliği'nin adalet kurumlarına taşıyıp, söz konusu düzenlemeleri önlemeye çalışacaklarını duyurdu.

Bu arada grev dolayısıyla başkent Madrid'deki Adalet Bakanlığı binası önünde geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.

Grev, ülkede haziran ayından itibaren görevde olan sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kurduğu azınlık hükümetine karşı yapılan ilk grev olması açısından da dikkati çekti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:08
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