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Dünya İspanya, İsrail'e silah taşıyan gemiye bakın ne yaptı
Dünya

İspanya, İsrail'e silah taşıyan gemiye bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:48:00 -
İspanya, İsrail'e silah taşıyan gemiye bakın ne yaptı

Terörist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama en güçlü muhalefet gösteren ülkelerin başında gelen İspanya, terörist İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülkenin güneydoğusundaki Cartagena Limanı'na uğramasına izin vermedi.

Terörist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama en güçlü muhalefet gösteren ülkelerin başında gelen İspanya, terörist İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülkenin güneydoğusundaki Cartagena Limanı'na uğramasına izin vermedi.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'in İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülkenin güneydoğusundaki Cartagena Limanı'na uğramasına izin vermediğini söyledi.

Bakan Puente, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Marianne Danica gemisinin İsrail'e silah taşıdığı ve 21 Mayıs tarihinde Cartagena'ya uğramak için izin istediğini belirtti.

El Pais gazetesinin haberine göre, gemi Hindistan'ın Madras kentinden 27 ton patlayıcı madde taşıyordu. Haberde geminin istikametinin Hayfa Limanı olduğu yer aldı.

Puente ayrıca, söz konusu iznin İspanya Dışişleri Bakanlığı'nca reddediliğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili tekrarlanan iddiaları yanıtsız bıraktı.
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Danimarka bayraklı Marianne Danica gemisini işleten Danica Maritime şirketi de yorum talebine yanıt vermedi.

Söz konusu iddialar, iktidardaki Sosyalistler ile aşırı solcu koalisyon ortakları arasında, İsrail limanlarına silah taşıyan gemilere geçiş izni verilmesine dair yaşanan tartışmalar sırasında ortaya atıldı.

Koalisyon ortaklarından aşırı sol görüşlü Sumar, İsrail'e ait herhangi bir geminin İspanya limanlarında konaklamadığına dair savcılık soruşturması başlatmasını istemişti.

Bu sırada İspanya'nın bir limanına uğrayan Borkum isimli bir başka gemisinin ise İsrail'e gitmediği belirten Bakan Puente, bu geminin yükünün sahibinin Çekya olduğu bilgisini verdi.

Ayrıca İspanyol Bakan, Çekya'nın silah yükünün üçüncü bir ülkeye ihracının ya da tesliminin mümkün olmadığına dair kendilerine yazılı güvence verdiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama en güçlü muhalefet gösteren ülkelerin başında gelen İspanya, Filistin devletinin tanınması için AB ülkeleri nezdinde lobi çalışmaları yürütüyor.

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