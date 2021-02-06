İspanya ile Rusya arasında kriz! Bu sözler sinirleri gerdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, hapis cezası alan Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile tutuklu Katalan siyasetçileri kıyaslaması, İspanya ve Rusya arasında diplomatik krize neden oldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İspanya Ulusal Radyosu'na verdiği demeçte, "İspanya'da siyasi tutuklu yok. Tutuklu olan siyasetçiler var." dedi.

Ülkesinde "tam demokrasinin" olduğunu söyleyen Laya, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasetçilerin yaptığı gibi Navalnıy'ın da Rusya'da özgür şekilde siyasi kampanya yapması temennisinde bulundu.

Laya, iki ülke arasında kıyaslama yapmak istemediğini söylese de "İspanya, dünyada tam demokrasinin olduğu 23 ülkeden biridir. Rusya ise 167 ülke içinde 126. sırada." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Lavrov ile yaptığı görüşme sırasında, hapis cezası alan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istemişti.

Lavrov ise Navalnıy'ın durumunu İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık girişimlerinden dolayı hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiyle kıyaslamış ve "Katalan siyasi tutuklular" ifadesini kullanmıştı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos partisinin başkanı ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias da İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve şu anda Avrupa parlamenteri olan, Belçika'da yaşayan Carles Puigdemont için "sürgündeki siyasetçi" ifadesini kullanmış ve bu, muhalefet partileri başta olmak üzere ülke içinde sert tepki almıştı.

İspanya'da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi, isyana teşvik, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanlığının, yarı serbestlik hakkı tanıdığı söz konusu Katalan siyasetçiler, geçen haftadan itibaren hafta içi gündüz sadece yatmaya gitmek şartıyla cezaevinden çıkmıştı.

Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerinde, bağlı oldukları siyasi partilerin seçim kampanyalarına katılan tutuklu Katalan siyasetçiler, aynı zamanda merkezi hükümetten kendileri için af çıkarılmasını talep ediyor.