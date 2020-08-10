  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İspanya İçişleri Bakanı, Cezayirli yetkililerle düzensiz göç meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:24:03 -
İspanya İçişleri Bakanı, Cezayirli yetkililerle düzensiz göç meselesini görüştü

CEZAYİR (AA) - İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Cezayirli yetkililerle düzensiz göçmen meselesiyle mücadelede iş birliği konusunu görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marlaska'nın, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmede, Cezayir ile İspanya arasında güvenlik ve organize suçlarla mücadele gibi pek çok konudaki iş birliğine değinildiği kaydedildi.

Marlaska bir günlük ziyareti kapsamında ayrıca Cezayirli mevkidaşı Kemal Bilcud ile de bir araya geldi.

Bilcud, Cezayir devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İspanyol mevkidaşıyla düzensiz göçmen meselesini ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede, Marlaska'ya ülkesinin düzensiz göçmen meselesi konusunda yaşadığı sıkıntıları açık bir şekilde aktardığını belirten Bilcud, Cezayir'in bu meseleyle mücadele konusunda önemli maddi ve insani olanaklarını seferber ettiğini kaydetti.

Düzensiz göç meselesinin, son yıllarda Cezayir ile İspanya arasındaki en önemli meselelerden biri olduğu ifade ediliyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, düzensiz göç dalgasının en önemli kaynağının Mağrip ülkeleri olduğu belirtiliyor.

Ülkenin, Sahel ülkelerindeki yoksulluk ve çatışmalardan kaçan göçmenlerin geçiş noktası olarak kullanıldığına işaret eden Cezayir makamları da bu meseleye güvenlik çözümlerinin dışında kapsamlı bir şekilde yaklaşılması çağrısında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu
Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren h..
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı