  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Temel Karamollaoğlu genel başkanlık kararını duyurdu

CHP'li Köksal'ın utanmazlığına bakın! Köşeye sıkışınca 'cebimden yaptırıyorum' diyor

Bizimkilerin yapamadığını yaptılar! Gazze için açlık grevi başlattılar

En güçlü uzay motoru testleri başarılı oldu! Çin'den güç gösterisi...

Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu

Ali Koç yine kendine yakışanı yaptı! TFF seçimlerine müdahil oldu... Küstahça açıklamalar...

CANiK'ten 30x113mm top müjdesi! Kararının ardından O ülke için teslimat başladı...

Almanya'da Müslümanları duygulandıran karar! Büyük sevinç yaşadılar

CIA Başkanı Mısır'da! Gazze'de beklenen olacak mı?

Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!
Dünya İspanya hükümeti, 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü' kaldırdı! İspanya'dan durdurma kararı dünya basınında
Dünya

İspanya hükümeti, 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü' kaldırdı! İspanya'dan durdurma kararı dünya basınında

Yeniakit Publisher
2024-05-04 10:29:00 - 2024-05-04 10:32:49
İspanya hükümeti, 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü' kaldırdı! İspanya'dan durdurma kararı dünya basınında

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2013'ten bu yana verilen "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" ülkede hayvanlara yönelik hassasiyetin arttığı gerekçesiyle kaldırdı. Yeni adım tartışmaya neden oldu. İspanya'dan son derece önemli şaşırtan karar... Durdurulmasına karar verdi.

Kültür Bakanlığı, 30 bin avro para ödüllü "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nün" artık verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık, İspanya'da hayvanların refahına yönelik kaygıların arttığını, kültürel ve sosyal açıdan yeni bir gerçekliğin bulunduğunu belirtti.

Aşırı sol görüşlü partilerin bir araya gelerek kurduğu koalisyonun küçük ortağı konumundaki Sumar ittifakının da sözcüsü olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçmiş yıllardaki açıklamalarında İspanyolların çoğunluğunun "hayvan istismarını" paylaşmadığını ifade etmiş ve matadorlara Altın Liyakat Madalyası'nı 2023 yılında vermemişti.

İspanya'da boğa güreşleri, son yıllarda sürekli siyasi polemik konusu yapılıyor. Kültür Bakanlığının bu ödülü kaldırmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi.

Sağ partilerin yönetimindeki Madrid ve Castilla La Mancha özerk yönetimlerinin hükümetleri, boğa güreşleri ödülünü kendi bünyelerinde vereceklerini açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Sadece Katalonya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları'nda boğa güreşleri yasaklandı

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında sadece Katalonya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları'nda boğa güreşleri yasaklanmış durumda. Madrid, Murcia, Castilla La Mancha gibi bazı bölgelerde boğa güreşleri, "kültürel değer" olarak tanınıyor.

Siyasi açıdan sağ görüşlü partilerce destek gören boğa güreşleri, 2013'te Senato'da alınan kararla İspanya'nın "kültürel mirası" ilan edilmişti.

İspanya'da yılda 800'ün üzerinde boğa güreşi düzenleniyor. Bu güreşler için kamu sübvansiyonlarının yılda 500 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

Boğa güreşlerini destekleyen sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, yılda yaklaşık 5 milyon kişinin izlediği bu organizasyonların ülke ekonomisine katkısı gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1,5'ine denk geliyor. Boğa yetiştiriciliğinden 60 bin ailenin geçimini sağladığı ifade ediliyor.

Hayvanları korumaya yönelik siyaset yapan PACMA ise yılda 11 bine yakın boğanın öldürüldüğünü öne sürdüğü güreşlerin yasaklanması için kampanyalar yürütüyor.

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar
Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Ekonomi

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Türk Yerli ve Milli Yeni Zigana Tüneli rekor kırdı: Akaryakıtta tasarruf ortaya çıktı
Türk Yerli ve Milli Yeni Zigana Tüneli rekor kırdı: Akaryakıtta tasarruf ortaya çıktı

Ekonomi

Türk Yerli ve Milli Yeni Zigana Tüneli rekor kırdı: Akaryakıtta tasarruf ortaya çıktı

Toyota bir montaj fabrikası daha açtı!
Toyota bir montaj fabrikası daha açtı!

Otomotiv

Toyota bir montaj fabrikası daha açtı!

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...
ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

Dünya

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

En güçlü uzay motoru testleri başarılı oldu! Çin'den güç gösterisi...
En güçlü uzay motoru testleri başarılı oldu! Çin'den güç gösterisi...

Dünya

En güçlü uzay motoru testleri başarılı oldu! Çin'den güç gösterisi...

TPAO: Türkiye'nin o bölgesinde petrol kuyusu açılacak!
TPAO: Türkiye'nin o bölgesinde petrol kuyusu açılacak!

Ekonomi

TPAO: Türkiye'nin o bölgesinde petrol kuyusu açılacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23