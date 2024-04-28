İspanya başbakanın kararı ne zaman açıklanacak? İstifası halkını tedirgin etti! O tarihte... Ortaya çıktı

İspanya'da siyasi kariyeri birçok krizle yoğrulan ve karşısına çıkan çok sayıda rakibe rağmen siyasi hayatını sürdürmeyi başaran Başbakan Pedro Sanchez, bu sefer siyaset sahnesine veda edebilir. Sosyalist lider, pazartesi günü eşine yöneltilen suçlamaların ardından göreve devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

Karar, Sanchez sosyal medya üzerinden uzun bir mesajla "siyasetteki ve medyadaki rakipleri tarafından taciz ve zorbalama operasyonuna maruz kaldığını" söyledikten dört gün sonra duyurulacak. Sanchez, çarşamba günü bir mahkemenin karısı hakkında ön soruşturma açmasından sonra, görevde kalıp kalmayacağını “durup, düşünmek” için kamu görevlerini askıya almıştı.

Soruşturma, kendine "Temiz Eller" adını veren ve aşırı sağcı bağlantıları olan bir ticaret birliğinin şikayeti üzerine açıldı. Sanchez'in eşi Begoña Gómez, "karşısındakilere etki etmek için makamını kullanma ve yozlaşma" suçlamalarından soruşturuluyor.

Sanchez sosyal medya üzerinden yayımladığı mektupta, "Bu noktaya geldikten sonra kendime açıkça şunu soruyorum: Tüm bunlara değer mi? İşin açıkçası ben de bilmiyorum. Durup düşünmem gerekiyor" yazmıştı.

Sanchez eşinin suçsuz olduğunu savundu ve muhafazakar Halkın Partisi ile aşırı sağcı Vox'un, medya ve "Temiz Eller" ile "el ele verip" siyasi kariyerini çökertmeye çalıştığını söyledi.

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"Çoğu zaman siyasetçilerin aslında birer insan olduğunu unutuyoruz" diyen Sanchez, "Ben eşine çok aşık bir adam olduğumu ve her gün ona atılan pislikler nedeniyle yaşadığı çaresizliği görmek zorunda kalarak yaşadığımı söylemekten utanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanchez kararını pazartesi günü duyuracak.

İspanya’da savcılar, cuma günü Sanchez’in eşi hakkındaki yolsuzluk iddialarına dair soruşturmanın düşürülmesi çağrısı yaptı. Madrid’deki mahkemeye başvuran savcılar, Gomez hakkındaki şikayetle ilgili herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.