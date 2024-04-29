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Dünya İspanya Başbakanı kararını verdi! İsrail açıklamasından sonra başına gelmeyen kalmadı
Dünya

İspanya Başbakanı kararını verdi! İsrail açıklamasından sonra başına gelmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:31:00 - 2024-04-29 13:57:35
İspanya Başbakanı kararını verdi! İsrail açıklamasından sonra başına gelmeyen kalmadı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, geleceğiyle ilgili beş gün süren spekülasyonların ardından İspanya'nın lideri olarak kalacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Pedro Sánchez, bir mahkemenin yolsuzluk iddiaları nedeniyle eşi hakkında ilk soruşturma başlatmasının ardından tüm resmi görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

İddiaları sağcı medyanın düzenlediği taciz kampanyası olarak nitelendirdi.

Geçen hafta başbakan olarak görevine devam etmeye değip değmeyeceğini düşünmek için görevine ara verme kararı, kendi Sosyalist Partisinden (PSOE) insanlar için bile sürpriz oldu.

Sánchez'in eşi Begoña Gómez'e yönelik suçlamalar, aşırı sağla bağlantılı Miguel Bernad adlı bir adamın liderliğindeki Manos Limpias (Temiz Eller) örgütü tarafından kendisine yöneltildi.

Perşembe günü, Madrid savcısı soruşturmanın delil yetersizliğinden rafa kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Manos Limpias ayrıca iddiaların çevrimiçi gazete haberlerine dayanması nedeniyle yanlış olabileceğini de kabul etti; bunlardan birinin yanlış olduğu zaten kanıtlanmıştı.
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