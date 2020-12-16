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Aktüel İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı:
Aktüel

İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı:

"Kovid-19'a karşı aşılamanın başlamasından önce toplumumuzdan son bir çaba göstermesini, önlemlere uymasını istiyoruz. Salgında üçüncü dalganın kapısını açmamak sadece bize bağlı"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:11:14 -
İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı:

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek olası bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Sanchez, Kovid-19'daki son durum ve alınan önlemlerle ilgili meclis genel kurulunda konuşma yaptı.

İspanya'nın özellikle salgında birinci dalgada (mart-haziran) çok büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan Sanchez, "Kovid-19'a karşı aşılamanın başlamasından önce toplumumuzdan son bir çaba göstermesini, önlemlere uymasını istiyoruz. Salgında üçüncü dalganın kapısını açmamak sadece bize bağlı." dedi.

Ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının şu anda 200'ün altına indiğini ve İspanya'nın şu an Avrupa'da en iyi durumdaki ülke olduğunu söyleyen Sanchez, "Ancak bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bir yıl boyunca çok büyük mücadele verdik ve her şeyi bir kenara atamayız." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı, genel olarak serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye bir araya gelme iznini içeren Kovid-19 önlemlerine uyulmaması ve vaka sayılarında yüksek artış olması halinde yeni önlemler alacaklarını vurguladı.

Sanchez ayrıca aşılamanın ocak ayının ilk haftasında başlatılmasının öngörüldüğünü, ilk etapta bakımevlerindeki yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve engelli vatandaşlara aşı yapılacağını belirterek "İlk dönemde 2,5 milyon, mayıs-haziran arasındaki ikinci dönemde de toplam 15-20 milyon İspanyol'un aşı olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19'un neden olduğu sosyo-ekonomik sorunların çözümünde "hala gidecek çok yolumuz var" diyen Sanchez, ekonomik toparlanmaya öncelik vereceklerini kaydetti.

İspanya'da bu zamana kadar toplam 1 milyon 762 bin 212 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 48 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

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