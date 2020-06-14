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Aktüel

İspanya, Avrupa ülkelerine sınırlarını açıyor

İspanya, 21 Haziran’da korona virüs nedeniyle kapattığı sınırları Portekiz hariç tüm Avrupa Birliği ülkelerine açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:31:05 -
İspanya, Avrupa ülkelerine sınırlarını açıyor

İspanya, 21 Haziran’da korona virüs nedeniyle kapattığı sınırları Portekiz hariç tüm Avrupa Birliği ülkelerine açıyor.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’nın 21 Haziran’da Portekiz hariç tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sınırlarını açacağını duyurdu. Portekiz ile olan kara sınırının ise 1 Temmuz’a kadar kapalı kalacağını kaydeden Sanchez, 15 Mayıs’tan sonra İspanya’ya gelen ve karantinaya alınanların 21 Haziran’da karantina süresinin sona ereceğini ifade etti.


İspanya’da daha önce alınan karara göre AB ülkeleriyle sınırlar 1 Temmuz’da açılacaktı, ancak hükümet tarihi geri çekti. Mart ayında ilan edilen OHAL’in de 21 Haziran’da kaldırılacağı ülkede normalleşme sürecinin son aşamasına geçilecek.


Bugüne kadar 290 binden fazla korona virüs vakasının görüldüğü İspanya’da, 27 bin 136 kişi hayatını kaybetti.


İtalya da 3 Haziran’da sınırlarını yeniden açarak Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler için tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

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