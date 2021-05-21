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Dünya İspanya askerinden büyük alçaklık!
Dünya

İspanya askerinden büyük alçaklık!

Sosyal medyaya düşen bir video İspanyol askerlerin ne kadar alçak olduğunu gözler önüne serdi. Onlarca askerin mültecileri tekmelerle denize atmaları dünyada tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:23:00 - 2021-05-21 16:25:13

Twitter’dan paylaşılan bir video dünyada tepkilere neden oldu. ‘Medeniyetin göbeği’ denilen Avrupa’da mültecilere yapılan zulüm, büyük tepki çekti.

Sözde medeni Avrupa

“İnsan hakları önceliğimizdir” diyerek dünyada şov yapan İspanya, bu alçaklık karşısında sessizliği koruyor.

“İspanya askerleri mültecileri denize yani ölüme atıyor. Bu alçaklığa tepki vermeyen insanlık utansın! Nerde mülteci hakları, nerde insan hakları?” ifadeleri ile paylaşılan video Twitter’da gündem oldu.

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